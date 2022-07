“No estamos tan mal” en distribución del agua: Montañez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El presidente municipal Leonardo Montañez Castro garantizó que se contará con el cumplimiento en el servicio de riego para los proyectos de nueva arborización, insistiendo que la distribución del líquido no ha llegado a niveles de alerta de otras entidades.

“Lo que estamos haciendo es que vamos a garantizar el agua para estos proyectos, porque esta zona se abastece de una planta tratadora que cumple con la norma oficial y tenemos garantizado el riego”, aseveró el funcionario capitalino.

– ¿Estamos lejos de llegar a lo que pasa en Nuevo León?

– La verdad es que no estamos tan mal. Yo creo que depende a quien se lo preguntemos, si se lo preguntamos a una familia que tiene tres días que no le llega debido a que falló el pozo o no tiene un sistema de almacenamiento, sería muy aventurado decir que no vamos a tener problemas.

Entrevistado este sábado durante una plantación masiva de árboles en la Línea Verde, Montañez Castro destacó que la ampliación de estas áreas se viene realizando mediante el apoyo de las plantas tratadoras que cuenta la alcaldía y que se estará regando por aspersión en esa zona.

“Es un tema de seguir trabajando y de seguir invirtiendo. Vemos como los ciclos climáticos han cambiado, pero la cosa es que no dejemos de actuar. Estamos garantizando la supervivencia de estos árboles, debido a que toda esta zona tenemos el riego trabajando, que es agua tratada de la planta de Vistas de Oriente”, adicionó.

De acuerdo a datos oficiales, en la zona ubicada en el oriente de la ciudad fueron plantados 400 árboles.