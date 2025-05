“No estamos criminalizando a médicos en Aguascalientes”; Medina

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada del PAN Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la comisión de Salud del Congreso del Estado, descartó controversias con el sector médico de la entidad, debido a una reciente legislación que presuntamente criminaliza la negación de servicios prestados en nosocomios.

“Ya tuvimos un acercamiento con ellos. Les explicamos que la iniciativa penaliza la negación de atención, no se penaliza la falta de insumos. La negación es no permitir el acceso o no atender a la gente. No estamos criminalizando a nadie, cuidando el tema de los doctores; pero también el tema de pacientes”, expuso en entrevista.

– ¿Entonces por qué los médicos están enojados?

– Desconozco el por qué. Como te digo, ya hicimos una reunión y nos vamos a juntar con ellos en la siguiente semana.

El documento fue presentado por Raúl Silva Pérezchica, líder de la bancada del PAN en el pasado Congreso, causando indignación entre diversos representantes del sector médico local.

Medina Macías reiteró que aún cuando fue una iniciativa de la pasada Legislatura Estatal, desde la actual comisión de Salud se le dio visto bueno tras considerar que representó un área de oportunidad para los pacientes y que además hubo charlas con los abogados del Colegio de Médicos.

“Hay que cuidar al sector salud, pero también cuidar a los pacientes. El Congreso de Aguascalientes no puede hacerse de un lado o de otro. Queremos que haya una responsabilidad de parte del sector salud”, agregó la también coordinadora de la bancada panista.