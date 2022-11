No está permitido servicio de Uber Moto en Aguascalientes: CMOV

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El servicio de Uber Moto no está permitido, ni regulado en el estado, por lo que en caso de detectarlos serán sancionados con la aplicación de multas de más de 30 mil pesos y la cancelación del permiso a la empresa para operar, advirtió el titular de la Coordinación de Movilidad (CMOV), Ricardo Serrano Rangel.

En entrevista colectiva el burócrata estatal respondió así;

-¿Entonces no se permitirá la operación?

-No se permitirá, porque en la ley está regulado quién puede prestar el servicio a través de plataformas tecnológicas y con qué características el vehículo, así como de los operadores y en este caso las motocicletas no están consideradas.

-¿Qué va a pasar en caso de que se les detecte?

-Si los encontramos dando el servicio en las calles les vamos a recoger las unidades, ya se los advertimos a la empresa que anunció el servicio.

Al final Serrano apuntó sobre los riesgos que representa el viajar a bordo de un motocicleta, por lo que el llamado también a la ciudadanía es a no utilizar este servicio, insistiendo además de que no tienen ningún permiso.