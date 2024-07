No está perdida denominación de origen del mezcal de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Asegura el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología Esaú Garza de Vega que no está perdida la denominación de origen del mezcal de Aguascalientes.

Actualmente se mantiene la revisión de toda la parte jurídica para que pueda ser reconocido el estado con este distintivo que le agregaría valor al producto.

No obstante, independientemente de la parte legal que continúa, se sigue trabajando con los productores para que se puedan desarrollar y que logren comercializar de mejor manera su producto.

-¿Y si hay posibilidades de tener esa denominación?

-Si las hay, más no obstante estamos atendiendo ante las instancias pertinentes todo el tema legal.