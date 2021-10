No está en riesgo alianza con el PAN y PRD por reforma eléctrica: PRI

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aseguran en el PRI que no está en riesgo la alianza Va por México con el PAN y PRD por el tema de la reforma eléctrica, aseveró el delegado del tricolor en la entidad, Humberto Lepe Lepe.

En conferencia de medios el representante del comité ejecutivo nacional en la entidad negó coqueteos de su partido con Morena en el tema y señaló que la alianza con el PAN y PRD va más allá de acuerdos legislativos.

-¿El PAN dijo ya contundente que no la va a votar a favor, pero el PRI dijo la vamos a revisar y ya veremos qué pasa, entonces aún así no pone eso en riesgo la alianza?

-No, no ha puesto en riesgo ni la alianza legislativa, ni la mesa de trabajo en la que están metidas las dirigencias nacionales platicando sobre el diagnostico situacional del país y sobre alianzas en las gubernaturas de los estados con elecciones.

Justificó que la postura del PRI ha sido de escuchar a todas las voces de expertos en el tema energético, y en base a ello tomar una determinación que será por el bien del país y no de grupos, partidos o colores, remató.