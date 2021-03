“No está en mis manos el control en aplicación de vacunas”, responde Piza a molestos ciudadanos que lo encararon

Redacción

Jesús María, Ags.-Molestos ciudadanos de Jesús María arremetieron contra el titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) Miguel Ángel Piza Jiménez, por el desorden que privó en la aplicación del biológico.

-¿No se vale, porque dejaron entrar a los de Aguascalientes? cuestionó al encargado de la salud una ciudadana.

-Desconozco señora, respondió.

-¿Debe haber una explicación, ahora nosotros ya nos chingamos porque vino gente de Aguascalientes? Insistieron.

-Lo desconozco, ya les dije, es algo que no está en mis manos, fue algo que igual pasó cuando fuimos a Rincón de Romos a Cosío, en todos lados se arrimó gente de otras comunidades, de otros municipios, pero les insisto que no está en mis manos, es un tema federal, respondió el galeno.

-¿Para el gobernador es fácil decir que no le permiten ayudar y ya, pero mientras tanto nosotros qué, exigimos también vacunas? Le insistieron.

-Yo los entiendo, pero no está en mis manos, pregunten en la puerta y que les digan los encargados cuándo los van a vacunar, yo no sé ni quién está dando las ficha, aquí en un módulo llegaron mil 900 vacunas, pero desconozco de la logística y organización, ese es un tema federal, atajó Piza en tono de hartazgo.