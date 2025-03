No es viable adhesión de Aguascalientes al IMSS-Bienestar ante falta de funcionalidad

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Aguascalientes (FEDESA), Francisco Araiza, consideró que no es adecuado que Aguascalientes se adhiera al IMSS-Bienestar al no ser funcionable en los estados donde han tomado el control como Nayarit, Michoacán, Querétaro, Guerrero, entre otros.

“Sabemos que el IMSS-Bienestar en estados donde ha tomado el control no ha funcionado, sabemos que no es lo más adecuado porque así nos lo han hecho saber los líderes sindicales que nos han dicho que no les ha ido como creían”, enfatizó.

Aguascalientes se ha sostenido en su postura de no adherirse, pese a rumores que señalan lo contrario.

“Al día de hoy se han firmado acuerdos que tienen que ver con el presupuesto, pero hasta el día de hoy el estado se sigue haciendo cargo del sistema de salud”.

El líder sindical comentó en entrevista colectiva que no es momento de adelantar las cosas, destacando que en materia de salud las cosas están bien y funcionando de manera correcta, manteniéndose una estabilidad laboral.