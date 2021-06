No es tiempo de calenturas políticas: Ruiz

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Asegura el superdelegado Aldo Ruiz que no son tiempos de calenturas políticas.

Cuestionado sobre sus aspiraciones a la candidatura de Morena para gobernador del estado de Aguascalientes el año entrante, puntualizó que agradece comentarios positivos y negativos, sin embargo en su momento se verá al estar concentrado en sacar avante el tema de la vacunación que es la prioridad del gobierno federal al cual se debe.

-¿Ya empezó la carrera a la gubernatura que si Eulogio Monreal, Aldo Ruiz, Arturo Ávila, vamos qué comentarios te merecen?

-Nuestra alma, mente y corazón están destinados a este tema de vacunación y no vamos a entrar ahorita a calenturas políticas porque sería muy irresponsable de nuestra parte.

-¿Qué les dirías entonces a las personas que ya se andan destapando en el partido?

-Bueno, pues están en su derecho de interesarse sean legítimas o no sus aspiraciones, pero yo de mi parte y del gobierno de México no vamos a caer en calenturas políticas insisto.

-¿Eulogio te destapó también?

-Le agradezco al presidente con quien tengo una relación de muchos años, pero le mando un saludo afectuoso.

Al final aseveró que no perderá tiempo en asuntos de carácter político y remarcó que seguirá sin distracciones siendo el enlace del gobierno federal en Aguascalientes.