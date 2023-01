“No es reemplazo, es mejora” responden raperos a Shakira buscando un minuto de fama

Redación

Luego de que se volviera tendencia el tema de Bizarrap y Shakira Sesión #53, en donde la colombiana lanzó fuertes líneas contra su expareja, el futbolista Gerard Piqué, así como la actual pareja de éste, Clara Chía, y hasta a la madre del deportista de alto rendimiento, a un grupo de raperos se unió para crear un tema en respuesta.

A través de redes sociales compartieron un fragmento de la canción, la cual ya está disponible en YouTube, donde responden directamente a algunas estrofas de la canción de Shakira, como: “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”.

Los raperos Sansixto ft Dife MMP & Willy D. hicieron el tema ‘D-D-Clara’, en donde mencionan el problema de Shakira con el fisco español, pues fue acusada de no declarar impuestos entre los años 2012 y 2014, alegando que ella no vivía en España, aunque ya radicaba con el futbolista.

“Si paga a Hacienda, se queda sin nada. Ven, declara. Tengo diez Rolex, puedo tirar uno. Un poco de chía para tu desayuno. Llevo con ella desde los 21. No es un reemplazo, es una mejora. Veo en mi Casio que llega tu hora. Se nota la envidia, te devora”, son algunas de las frases que cantan los músicos.

Aunque la canción apenas está por alcanzar las 250 mil reproducciones, los músicos ya dividieron las redes; por lo que les han llovido comentarios en contra asegurando que solo buscaron un minuto de fama, mientras que otros aseguran que la canción no les quedó mal.

“¿Y cuándo llegarán las rimas?, “Ojalá está canción sea la última que saquen”, “Como cuando llegas a la fiesta sin que alguien te invite”, “Cuando la tarea es en grupo pero cada uno hace una parte por separado y luego las juntan”, “De verdad hasta donde puede llegar el fanatismo”, “Esta canción realmente es buenísima y es la verdad”, “woooow que innovador!!”, son algunos de los comentarios al respecto.

Aunque eso no fue todo, pues uno de los raperos defendió su obra de arte y aseguró que no us daban de ser famosos, sino de ser creativo y compartir con sus seguidores lo divertido que fue crear dicho tema, en el cual etiquetaron las redes sociales del futbolista Gerard Piqué.

“No se trata de ser famosos…. Se trata sinceramente de ser creativos y de pasar un rato divertido q es lo q hemos hecho! A partir de aquí, depende de vosotros ! Así q muchas gracias antemano”, escribió el músico Willy Donet.