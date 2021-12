No es prioridad aumentar salario a diputados de Aguascalientes: Escobedo 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No es imperativo aumentar percepciones económicas a representantes populares, apuntó Cuauhtémoc Escobedo Tejada, diputado local por el PRD, quien reiteró que el tema no se ha puesto en la mesa del Legislativo.

“Para mí es intrascendente, no es una prioridad. Si el salario se queda como está, es un salario digno”, comentó.

Escobedo Tejada sí reconoció que el salario de los legisladores locales no ha tenido modificaciones desde hace varios años y que ahora se podría generar una apertura, pero sin que se tenga ninguna definición al respecto.

“No ha habido una sola reunión en donde se hable categóricamente de ese supuesto. Entiendo que la Legislación pasada hizo un acuerdo para que pudiera darse a final de cuentas un incremento en el tema de diputados, pero no hemos aprobado absolutamente nada”, remarcó el legislador.

En últimas fechas, se especuló que el diputado Jaime González de León había propuesto un aumento salarial. Pero el diputado perredista agregó que no hay ninguna propuesta formal de parte del panista o de otro representante.