No es momento de aplicar tarifa nocturna para taxis: Ramírez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Complicado aprobar la tarifa nocturna que están solicitando los taxistas en Aguascalientes, afirmó Gladys Ramírez Aguilar, presidenta de la comisión de Transporte Público en el Congreso del Estado.

“Yo lo veo complicado. La verdad espero que pronto nos podamos activar un poquito más, que se nos vaya yendo la pandemia. Todavía hay mucha gente que no quiere salir de sus casas y de esta manera se ven afectados los taxistas como las unidades de transporte”, apuntó.

– ¿Es el momento adecuado de aumentar por la situación que se vive?

– No, claro que no, porque sabemos que muchas personas no tienen trabajo o están laborando medio tiempo.

Ramírez Aguilar abundó que incluso las unidades de transporte urbano dejan de circular en horario nocturno en la ciudad capital, por lo que utilizar un taxi con un servicio más caro por la noche pegará en la economía de la clase trabajadora.

En septiembre último, agrupaciones de taxistas locales demandaron una tarifa especial para servicio nocturno, a partir de las 22:00 horas, señalando que es una medida que ya se utiliza en otras ciudades.

La diputada del PAN dijo que, por lo pronto, la Coordinación de Movilidad le tocará estudiar esta petición.