No es claro en qué se utilizará el crédito que aprobó el cabildo para MIAA

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Hay opacidad en que se utilizarán los 260 millones de pesos de endeudamiento, además de que el ayuntamiento capitalino ya está suficientemente endeudado como para adquirir otro compromiso.

Fue aprobado por mayoría de votos el endeudamiento por 260 millones de pesos que serán utilizados en la creación del Modelo Integral de Agua de Aguascalientes (MIAA) y así poder adquirir el equipo necesario para poder prestar los servicios de agua.

A esta propuesta se opuso la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Edith Citlalli Rodríguez González, quien señaló que este endeudamiento pondrá en números rojos considerando que ya se tienen otras deudas pendientes.

“A pesar de las dudas que generaba, tengo que rechazar la idea de que es necesario endeudarse para echar a andar en nuevo modelo de agua debido a tres factores. Uno, cuando se nos planteó el modelo al inicio no se nos dijo de un endeudamiento. Dos, no está claro el destino del crédito, nos habrán dicho lo que sea, pero el dictamen no lo contempla. Tres, ya estamos demasiado endeudados”, expuso la regidora.

Detalló que cuando se aprobó el reglamento para la remunicipalización del servicio se planteó que no era necesario recursos extraordinarios, avalados a su vez por un dictamen técnico y financiero que se anexa a dicho documento. Además en varios eventos públicos se reafirmó que MIAA se fortalecería con transferencias estatales de recursos.

“El dictamen señala que el destino del recurso es para obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la población, pero luego dice que se enfocara los recursos derivados de las obligaciones a corto plazo que deberán ser destinado exclusivamente a cubrir necesidades entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal, lo que resulta contradictorio”, detalló.

En ese sentido, cuestionó; “no sabemos el destino de estos recursos, no vienen en el dictamen. Sin un piso concreto no puedo votar un endeudamiento, si bien nos expusieron con Excel con compras y necesidades, los mismos no están en el dictamen, lo insisto porque este es el que tiene validez jurídica y sustento legal”.

Finalmente, destacó que se tienen endeudamiento de las APP heredadas por la administración anterior, tanto de energía eléctrica como de luminarias pues en suma representan más de 20 mil millones de pesos.

“El día de hoy, uno de los semáforos de deuda está en amarillo y eso que aun no se inscribe la segunda APP, que será a partir de octubre, lo que hará que pasemos a semáforo rojo. Considero que el hecho que ya haya un indicador parpadeando es suficiente para votar en contra”, finalizó.