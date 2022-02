No disminuirá beca de Donovan Carrillo

Redacción

Ciudad de México.- Aunque los nuevos criterios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) son más estrictos que antes con sus atletas, es posible que Donovan Carrillo mantenga la beca que se le venía entregando.

El Diario Oficial de la Federación señala que un deportista debe concluir su competencia por lo mínimo en el lugar 16 para mantener una beca de 9 mil pesos. Cabe recordar que Donovan finalizó en la posición 22 dentro de los Juegos Olímpicos de Beijing.

Sin embargo, la Conade podría explicar que Carrillo, de 22 años, es un “prospecto olímpico”, lo que sería suficiente para seguir con la ayuda financiera por más tiempo.

“Las reglas no pueden modificarse o se tendría que hacer a través de un trámite legal pero, al ser Donovan un fenómeno mediático se debería de mantener esta beca económica de la Conade y no solo esa sino tener un impulso a través de los convenios del sector privado que seguramente están interesados”, dijo Daniel Aceves, vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano (COM).

La Conade le brinda un apoyo de 37 mil pesos, mientras que el resto de las becas le suman 70 mil pesos, aunque al parecer serían insuficientes para un atleta de alto rendimiento.

