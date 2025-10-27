No dicen ni “pío” en San Pacho por mal uso de vehículos oficiales

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Pese a los señalamientos por el uso indebido de vehículos oficiales, el Ayuntamiento de San Francisco de los Romo guardó silencio.

Luego de que El Clarinete publicó dos videos en los que se observa a unidades del municipio involucradas en hechos irregulares, uno circulando en sentido contrario sobre el paso a desnivel de avenida Sauce y otro más chocado, la autoridad no ha ofrecido una postura sobre los hechos.

Desde las primeras horas de este lunes El Clarinete buscó la versión oficial del Gobierno municipal.

Se solicitó una entrevista con algún funcionario a través de Berenice Rivas, coordinadora de Comunicación Social, para conocer las medidas que se tomarían ante estos casos.

Incluso se acudió a las oficinas municipales en busca de la funcionaria, pero se informó que no se encontraba debido a una reunión fuera de la presidencia.

Hasta el cierre de esta edición, El Clarinete continúa sin recibir respuesta por parte del Ayuntamiento de San Francisco de los Romo sobre el uso indebido de vehículos oficiales.