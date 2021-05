No detendrán jornadas de vacunación por votaciones

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No se frenarán las jornadas de vacunación por las votaciones este próximo 6 de junio, sostuvo el delegado del Bienestar, Aldo Ruíz.

El funcionario federal dejó en claro que la salud es primordial y está por encima de cualquier circunstancia, incluidas en este caso las elecciones.

“Nosotros no tenemos ninguna participación en las elecciones, entonces sí es necesario vacunar el 6 de junio lo vamos a hacer porque la salud es primordial”, sentenció.

Sobre la solicitud de algunos partidos de vacunar a funcionarios de casilla y a representantes de partidos previo a la jornada electoral, expuso que no entraría en politiquerías.

“Mira, yo espero me comprendan de que no nos vamos a meter en politiquerías porque todos quieren llevar agua a su molino y no vamos a caer”, remarcó.