No descartan realizar “Villa Navidad” en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El Gobierno del Estado aún no ha descartado la posibilidad de suspender la realización de la “Villa Navidad”, evento que se ha celebrado en la Isla San Marcos en el marco de las fiestas decembrinas y que ha congregado a centenares de familias.

El gobernador Martín Orozco Sandoval indicó que tras la cancelación del Festival de las Calaveras, se estarán analizando las condiciones de la pandemia del Covid-19 durante el mes de diciembre con la esperanza de poder organizar eventos navideños.

“Ojalá para diciembre y siempre se estará planeando así, no sabemos y no podemos tener fechas, pero siempre con la esperanza de que en diciembre podamos tener mayor tranquilidad y mayor posibilidad de hacer Villa Navidad”.

El funcionario estatal dijo que este tipo de eventos son importantes para obtener una derrama económica local que beneficie principalmente a los comerciantes que se han visto afectados por la pandemia y que a finales de año tendrán que dar un aguinaldo a sus empleados.

“Saben que no la hemos jugado mucho con el tema económico y que sin duda Aguascalientes es uno de los estados con más reactivación económica, y eso se agradece porque cada trabajador tiene que llevar a sus hijos, a su esposa algo a la mesa”.

Ya en el tema, el gobernador agradeció al sector turístico del estado por el esfuerzo que han realizado en los últimos meses pese a la cancelación de la Feria de San Marcos y del Festival de las Calaveras, los eventos más grandes en la entidad.