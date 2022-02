No descartan realización de la Feria de los Chicahuales

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El alcalde de Jesús María, Antonio Arámbula López, no descartó la posibilidad de que este año sí se tenga una Feria de los Chicahuales en Jesús María, aunque comentó que será pequeña, con el objetivo de que la fecha no pase desapercibida.

En entrevista, el edil indicó que este año el ayuntamiento no contará con muchos recursos económicos para la fiesta municipal, por lo que si se llega a organizar algún evento especial, será austero y con artistas locales.

“Yo creo que nosotros en Jesús María vamos a hacer feria pero no creo que la hagamos muy grande. En primer lugar por los recursos económicos no están muy, no hay muchos y además hubo un recorte por parte del gobierno federal del 17% en nuestras participaciones, lo cual yo no vería bien gastarnos el dinero en la feria cuando tenemos un recorte”

Mencionó que ante el recorte del 17% por parte del gobierno federal, es probable que Jesús María tenga que destinar los recursos de la feria para hacerle frente a otras problemáticas, lo que afectaría aún más la organización del conocido evento.

En días pasados, se dio a conocer la convocatoria para la selección de la reina y embajadora de la Feria de los Chicahuales, así como para la premiación del traje típico de Jesús María.