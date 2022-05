No descartan que candidata naranja decline por Tere Jiménez

El Clarinetero

Aguascalientes, Ags.- Fuentes cercanas a la candidata al gobierno del estado por Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz revelaron a este tecleador que en determinado momento su abanderada podría declinar a favor de la abanderada de la alianza Va por Aguascalientes.

Tanto personal del primer círculo estatal como fuentes de la dirigencia nacional coincidieron en señalar “Anayeli tiene su proyecto, eso es claro y va a avanzando, sin embargo no estamos cerrados a que pueda declinar a favor de la candidata que va encabezando las preferencias electorales”, dijo un informante de su equipo de campaña.

Acto seguido agregó “si bien Movimiento Ciudadano tiene su propia agenda en determinado momento se cruza el camino con la clara intención de que no gane Morena la gubernatura y es ahí donde se podría dar ese paso. No es un hecho ni es el objetivo pero no se puede descartar”, señaló.

Un integrante de la dirigencia nacional del partido naranja manifestó que; “como se sabido Movimiento Ciudadano representa la verdadera izquierda en este país y no es como la mentira que significa el partido en el poder, es por ello que si existe la posibilidad de unir fuerzas en Aguascalientes si vemos que es necesario y sirve para el objetivo de que nuestra candidata pueda adherirse al proyecto de la aspirante de la coalición Va por México”, manifestó la fuente que solicitó el anonimato.

Así las cosas al interior del partido naranja, donde desde ya se trabaja en una coalición de cara a los comicios presidenciales del 2024, y donde ya habido reuniones entre Dante Delgado y los otros dirigentes de los partidos de oposición al régimen que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Igualmente ambos informante precisaron que hasta este momento no ha habido un solo acercamiento con las cabezas de la campaña de Teresa Jiménez.