No descartan operación de bandas de asalta taxistas en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No esta descartada la posibilidad que exista presencia de grupos delictivos que está perpetrando asaltos a taxistas, señaló el fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega.

A su vez indicó lamentó que no en todos los casos los taxistas llegan a denunciar los delitos en los que se ven involucrados por una serie de situaciones.

-¿Porqué no denuncian, porqué no existe esa cultura?

-Bueno, comentan ellos que para ellos a veces es más importante seguir trabajando y sacando la liquidación, ahora sí que su ganancia y no perder el tiempo en ir a presentarla.

De igual manera Figueroa Ortega solicitó a los afectados en que denuncien cualquier situación de diferente manera, si bien no de manera inmediata lo hagan posterior a los hechos o incluso por escrito.

“La recomendación es que si se denuncie para saber si hay personas o inclusive grupos de personas que están cometiendo hechos delictivos”, concluyó.