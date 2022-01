No descartan movilidad hacia Aguascalientes de integrantes de células delictivas 

Redacción

Aguascalientes, Ags. -El fiscal del estado Jesús Figueroa Ortega, admitió que no está descartado que integrantes de células delictivas del narcotráfico se estén moviendo para Aguascalientes.

-¿La semana pasada se dio aquí la detención de un importante personaje del narcotráfico, en ese sentido se ha detectado aquí bandas o grupos?

-Tengo entendido que este personaje tenía actividades en Zacatecas, fue una orden federal y no fue una situación local.

Expuso que hasta donde la autoridad local tiene conocimiento Fernando Flores alias “El Hormiga”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, venía operando en varios municipios del estado de Zacatecas.

-¿Se hablaba de que se estaban refugiando, ósea que aquí no operaba pero si estaba viviendo, tienen ustedes más casos así detectados?

-No, no tenemos ningún otro caso detectado y sin asuntos en donde de alguna u otra manera no se dan a conocer, concluyó.