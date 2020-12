No descartan detenciones en Pabellón a quien no use cubrebocas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- De momento no se contemplan detenciones a personas que se resistan a utilizar cubrebocas en la vía pública de Pabellón de Arteaga, declaró su presidente municipal Cuauhtémoc Escobedo Tejada, pero quien no descartó hacerlo a futuro.

“La ley nos faculta hacer la detención, lo que no hemos querido es criminalizar la pobreza. Por lo menos no hasta el momento, pero sí la situación no cambia, tendremos que actuar de esa manera”, apuntó Escobedo, entrevistado en esta ciudad.

El alcalde de la población que ha registrado mayor grado de peligrosidad de acuerdo al semáforo sanitario del gobierno del estado, recalcó que se esperará el siguiente reporte de las autoridades de salud, a notificarse este jueves. para determinar las siguientes acciones.

“Pabellón sigue teniendo menos contagios ya en razón de la población que Cosío, San José y Tepezalá. El problema ha sido la tasa de mortalidad que es donde nos ha pegado y es una de las cuatro variables que maneja el indicador es que nos pone en rojo intenso”, consideró Escobedo Tejada.

Por lo pronto, el alcalde por el Partido de la Revolución Democrática enfatizó que se han mantenido acciones para disminuir en lo posible la movilidad de la población en el municipio del norte. “Los negocios ya se abren, también hay que ser solidarios con el tema de la economía. Bares no se abren, gimnasios a la mitad de su aforo, no se abre la zona de tolerancia y llevamos cuatro lunes que no hay tianguis”.

Desde que fue instalado el semáforo estatal, Pabellón de Arteaga es el que ha ocupado la mayor tonalidad de rojo en cuanto a Covid.