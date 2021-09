No descarta Ruiz posibilidad de crear organismo empresarial alterno al CCEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) Roberto Díaz Ruiz baraja la posibilidad de crear de un nuevo organismo empresarial tras las diferencias con el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes.

Quien ha sido uno de los principales opositores al dirigente Raúl González Alonso, expuso que existe la posibilidad de una desbandada al interior del organismo cúpula.

“Hasta en los matrimonios hay divorcios y no pasa nada, entonces pues porque no pensar hasta en la conformación de un nuevo organismo en el que se cumpla de verdad con el mandato de los empresarios”, expresó.

Remarcó que no se sienten representados en el Consejo Coordinador Empresarial quien no ha visto por los intereses de los empresarios y por ende su rechazo.

Para concluir refirió de hasta 14 organismos empresariales son los que están inconformes, mismos que pudieran conformar una nueva representación patronal e incluso extenderla a la parte de los trabajadores que son el principal activo de las empresas.