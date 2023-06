No descarta Figueroa la existencia de más fosas con cuerpos en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, no descartó la existencia de más fosas con cuerpos en el estado, tras el hallazgo de restos óseos de 6 cadáveres en Tepezalá el pasado jueves.

-¿Entonces sí puede haber más fosas fiscal?

-Yo no lo dudo. A final de cuentas no contábamos con este hallazgo, entonces esto nos advierte que podría haber más.

Inclusive platicó que ya se han llevado a cabo búsquedas con algunos colectivos y con la fiscalía de personas desaparecidas en algunos puntos de Rincón de Romos, Cosío y hasta un operativo en Jerez, Zacatecas porque se habría informado de la presencia de cuerpos desaparecidos de personas de Aguascalientes, donde lamentablemente no se tuvo éxito.

Figueroa Ortega añadió que los trabajos de identificación de los restos óseos localizados podrían llevarse todavía hasta un par de meses, por las condiciones en que se encontraron.

“Todavía no están identificados, estamos trabajando en el ADN primero, por tanto no podemos aún ni siquiera determinar el sexo o las causas de la muerte por las condiciones en que se encontraron que fueron prácticamente puros huesos, así como el tiempo que permanecieron debajo de la tierra que estimamos de año a año y medio, aunque eso también nos lo arrojarán los estudios periciales”, relató.