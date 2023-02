No debió agredir Shakira a Clara Chia; dice Paola Rojas

Redacción

Ciudad de México.-La canción de Shakira con Bizarrap, en la que se deja ir con todo contra su ex Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía, ha sido toda una sensación y ha provocado miles de reacciones en redes sociales.

Una de las famosas que ha salido a comentar sobre el tema es Paola Rojas, quien causó polémica por defender a la joven estudiante.

Aunque se ha revelado que Piqué le fue infiel a la colombiana en más de una ocasión, todo se ha volcado sobre Clara Chía por haberse quedado con Gerard.

Paola Rojas dijo que empatiza con Shakira, pero no está de acuerdo con que Clara saliera afectada.

La conductora recordó que vivió una situación similar con el exfutbolista Luis Roberto Alves Zague, quien la engañó con alguien más joven.

Pese a que entiende a la intérprete de ‘Monotonía’, Paola Rojas destacó que ella no hubiera escrito una columna de lo que pasó en su relación.

“Yo no la juzgo. Yo jamás habría hablado, puedo empatizar con Shakira. Yo jamás habría hablado del tema ni mucho menos habría escrito una columna de eso, pero al momento de ella compartir, pone el tema y lo abre”, dijo Paola.

Asimismo, considera que la canción no es feminista porque expone a Clara Chía, cuando el más expuesto debió ser Piqué.

“Me podrían decir que se equivocó Clara Chía. Me da igual, los detalles me dan flojera. No la estoy justificando, nadie la raptó ni la obligó a hacer lo que hizo. Yo no defiendo a Clara Chía, ella cometió ese error y tiene hoy un estigma global para siempre. Es la hija que destrozó la familia”, finalizó.

Con información de Excélsior