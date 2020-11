El Poder Judicial no se subordina: Espinosa

Redacción

Aguascalientes, Ags.- “Con la ley en la mano es como se deberá medir la resolución tomada por el Congreso del Estado en días pasados”, apunto la magistrada presidenta de Poder Judicial del Estado, Gabriela Espinosa Castorena.

La titular del Poder Judicial del Estado, refirió que el encargo que ostenta lo ha desempeñado siempre “con el alto sentido de responsabilidad que conlleva la conducción de uno de los tres poderes del estado, por lo que hoy más que nunca, la sociedad de Aguascalientes requiere y exige la respuesta y el compromiso de sus autoridades, no podemos darnos el lujo de pasar por alto el estado de Derecho al que todos: gobernantes y gobernados, estamos obligados a respetar.

La distorsión del sentido de la ley no es ni será tierra fértil sobre la que se pueda edificar acción alguna de gobierno”.

Refirió que nadie en el Poder Judicial está, ni debe estar ajeno a las evaluaciones, ya que forman parte de la carrera judicial, pero siempre que éstas sean objetivas, a la luz de la legalidad, teniendo en mente el fortalecer la institución, nunca con el propósito de mantenerla cautiva.

Finalmente apuntó que el trabajo que en su administración se ha hecho al frente del Poder Judicial, no es

un trabajo menor y se ha realizado siempre con un alto sentido de responsabilidad y compromiso con la justicia, con la sociedad de Aguascalientes. “Quiero reiterar que nuestra arena no es la política, sino la jurídica. Hoy quiero recordarles que la permanencia o no de quienes integramos el Poder Judicial del Estado no se mide con vara política, sino con apego a la ley.”