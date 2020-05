No debe haber pretextos para usar cubrebocas en transporte urbano en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se insiste en el llamado a la ciudadanía para que no deje de utilizar cubrebocas en la vía pública, en particular cuando aborda un camión urbano, estableció la diputada del PAN Gladys Ramírez Aguilar.

“Es un caso de necesidad de protección de nosotros y de las personas. Sí es parte de la reglamentación subirte a un transporte, que lo hagan con las medidas y se suban con el cubrebocas. Es muy necesario y nada de que me lo pongo para que me vea el chofer y ya que estoy arriba, me lo quito”, indicó.

La también presidenta de la comisión de Transporte Público en el Congreso del Estado ejemplificó que en algunas paradas locales de camiones urbanos ya se estaba distribuyendo cubrebocas para uso de los pasajeros.

“Esto para que no haya el pretexto de que no tengo cubrebocas, pero sí invitar mucho a la ciudadanía a que esto es algo serio, no estamos hablando de nada de chiste. Es una pandemia mundial que esperamos pasar pronto, pero que sí necesitamos tomar las medidas pertinentes”, ahondó.

Ramírez Aguilar comentó que también a los conductores de transporte urbano también están obligados a respetar las medidas sanitarias básicas dentro de la actual contingencia que se vive.