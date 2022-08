No dan tregua estafadores ofertando falsas oportunidades laborales al extranjero

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Siguen proliferando sitios de internet en donde se oferta trabajo a Estados Unidos, Canadá y Alemania a cambio de determinadas sumas de dinero, tratándose de un fraude.

La directora del Servicio Nacional del Empleo, Carmen Villa Zamarripa, lamentó que no den tregua los estafadores engañando a la población con falsas oportunidades que nunca llegan.

En este escenario la burócrata estatal hizo un llamado a los buscadores de empleo a no dejarse sorprender y estar alertas en donde desde el primer momento en que les pidan dinero desconfíen y eviten depósitos.

En la parte final de la entrevista, Villa aclaró que son las autoridades federales y estatales quienes manejan los programas de empleo al extranjero no cobran por ningún tipo de trámite.