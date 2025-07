No creerás lo que pidió Kevin Spacey sobre el caso Epstein

Redacción

EU.-Este martes, Kevin Spacey sorprendió a sus seguidores y a la opinión pública al exigir la liberación total de los archivos del caso Jeffrey Epstein, uno de los escándalos más oscuros de las últimas décadas.



A través de un mensaje publicado en la red social X, el ganador del Oscar pide que se den a conocer todos los nombres y documentos relacionados con el caso del financiero caído en desgracia.

“Liberen los archivos de Epstein. Todos ellos”, escribió Spacey. “Para quienes no tenemos nada que temer, la verdad no puede llegar lo suficientemente pronto”. El actor también señaló que no quería centrar la conversación en sí mismo, “pero los medios ya lo hicieron”.

El pedido del actor ocurre en un contexto sensible, pues en enero de 2024, más de 150 nombres vinculados a Jeffrey Epstein fueron revelados como parte de una demanda contra su socia Ghislaine Maxwell. Esta última cumple una condena de 20 años en prisión por su participación en la red de tráfico sexual que operó por años con víctimas menores de edad.

Aunque Spacey no ha sido vinculado oficialmente a la lista de personas relacionadas con el círculo de Epstein, su llamado a la transparencia se interpreta como una forma de desmarcarse de los rumores y dar un giro al relato mediático en torno a su figura.

"Lo inesperado de este mensaje es que provenga de una figura que ha enfrentado múltiples controversias públicas en los últimos años, lo que hace que sus palabras generen todavía más atención", señalaron algunos medios estadounidenses.

Kevin Spacey, en medio de la polémica del caso de Epstein

Kevin Spacey, de 65 años, ha sido blanco de varias acusaciones por conducta sexual inapropiada. Fue despedido de la serie ‘House of Cards’ en 2017 tras denuncias de acoso por parte de actores y miembros del equipo de producción.

En 2022 fue juzgado en el Reino Unido por presuntas agresiones sexuales a tres hombres entre 2005 y 2013. Finalmente, un jurado lo declaró no culpable. También fue absuelto en una demanda civil en EE.UU. interpuesta por el actor Anthony Rapp, quien alegó un intento de abuso en la década de los 80.

A pesar de estos antecedentes, Spacey insiste en que no tiene “nada que temer” y se muestra dispuesto a enfrentar cualquier verdad que salga a la luz.

Con información de Mundo Deportivo