No creen versión de hackeo en el RPP vendedores inmobiliarios de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Mario Álvarez Michaus, fustigó que no convence la versión del hackeo que dice el gobierno estatal sobre el Registro Público de la Propiedad.

El ex diputado panista, remarcó que a más de un año del evento las cosas no han variado mucho, persistiendo los problemas en dicha área del gobierno.

“Anteriormente desde febrero del 2020 se hablaba de un presunto hackeo, pero cada vez ponemos más en mayúsculas y negritas el tema de ‘presunto’ porque ya no estamos seguros si la versión que han sostenido nos convence a los inmobiliarios”, remachó.

Agregó que aún y con que la autoridad habla de un funcionamiento “óptimo” del Registro Público de la Propiedad, para el sector inmobiliario apenas si es aceptable.

Subrayó que no hay avances en el sentido de que los bancos pese a lo que diga la autoridad continúan con la llave cerrada del crédito para vivienda usada, exigiendo una pronta solución.

Al final manifestó que el estado queda mal parado con esta situación al ser la única entidad del país boletinada por la banca en el sentido de los riesgos y no otorgar crédito para la vivienda.