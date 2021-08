No contemplan hacer obligatoria carta de corresponsabilidad regreso a clases:IEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Ulises Reyes Esparza, indicó que se apegarán a las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública quien ya emitió la guía para la apertura de escuelas en las que no considera la carta de corresponsabilidad para padres de familia en el regreso a clases, por lo que tampoco se establecerá como requisito obligatorio en la entidad.

“Eso no significa que no dejemos de sensibilizar a los padres y madres de familia de que establezcan sus filtros sanitarios desde casa y de que si el niño tiene algún síntoma o está diagnosticado no llevarlo, tenerlo vigilado y dar visto a las autoridades educativas para que estén al tanto y tomen medidas”, explicó.

Interrogado sobre los riesgos que va a representar el hecho de que ahora si se detecta un caso sospechoso o positivo en el aula ya no se mandará a toda la escuela a cuarentena, mencionó que están confiados en que la Secretaría de Salud federal le dio el visto bueno a la guía, por lo que es una garantía para las autoridades de educación en las desiciones que se tomen.

“En la parte operativa nos rompía mucho el esquema de estar suspendiendo clases cada 14 días por un caso sospechoso y ahora de acuerdo a estos lineamientos solo se aísla a la persona enferma”, concluyó el encargado de la política educativa en el estado.