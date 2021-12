 “No cambiaré de secretaria de seguridad pública”: Arámbula

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Luego de que el gobierno estatal exhibiera que la titular de seguridad pública de Jesús María, Georgina Tiscareño, no cuenta con certificados de control y confianza para desempeñar el cargo y advertir que el nombramiento podría ser echado abajo desde la federación, el alcalde Antonio Arámbula deja en claro que sigue firme en su postura de mantener a la misma en su puesto.

-¿El mismo secretario de gobierno advertía que su secretaria no contaba con su certificación para desempeñar el cargo?

-Ya di la instrucción para que la manden a evaluar.

-¿A dónde?

-Directo a México.

-¿Y cómo cuánto tardaría porque se hablaba de tiempos?

-Desconozco, ahora sí que yo ya mandando mi oficio pues ahora que lo que se tarde la institución es cosa de ellos, ahora sí que si me la citan mañana pues mañana que se presente, si dicen que enero pues enero, ahora si que yo no voy a presionar ni a retrasar nada, pero ya cumplimos en que se evalúe.

-¿Cuándo se firmaría entonces el Mando Unico?

-Desconozco, ahora sí que cuando nos diga el gobierno del estado nosotros estamos dispuestos a coordinarnos.