“No caeremos en politiquearías migajeras del PRD”: Ruíz

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Asegura el superdelegado Aldo Ruíz Sánchez que no caerá en politiquería migajeras del PRD, esto tras señalamientos en su contra en la anterior visita del dirigente interino de ese partido, Ángel Ávila Romero.

-¿En días pasados estuvo el Presidente Nacional del PRD y hablaba de una denuncia en tu contra y pedía que se te sancionara?

-No vamos a caer en esas politiquerías, no nos quita el sueño, hay libertad de expresión, honestamente hubo algún comentario, me llegó el chisme, pero no me me merece niguna opinión.

-¿No te han notificado nada de alguna denuncia en tu contra como se amagó?

-No, mira la verdad es que diario llegan denuncias, llegan requerimientos y nosotros recabamos esos informes, hoy día la denuncia tiene un poder más fuerte y no como antes que se encubrían.

Al final, subrayó que esta tranquilo y aseguro la propia Secretaría de la Función Pública lo ha exonerado en todos los señalamientos que se han realizado en su contra.