No ayuda que autoridades digan que en Aguascalientes no pasa nada de inseguridad: Ruvalcaba

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Las autoridades en materia de seguridad del estado no quieren reconocer la problemática que se vive en la entidad, además de que falta una estrategia correspondiente para garantías de la población, lamentó la senadora por Morena Nora Ruvalcaba Gámez.

“El hecho de que nos digan que somos un estado blindado, de que aquí no pasa nada y que cuando pasa son hechos aislados, no nos está ayudando en reconocer la problemática y eso no nos permite tener una estrategia para combatir el problema”, subrayó la representante guinda en la Cámara Alta.

Ruvalcaba Gámez hizo hincapié en los operativos registrados hace unas semanas en el municipio de Rincón de Romos, encabezado por parte de elementos de la Marina y la Guardia Nacional para desmontar un campamento clandestino, añadiendo que ahora le corresponde a las autoridades locales darle seguimiento. Pero insistió que hace falta una mayor autocrítica de las instancias locales.

“Vemos varios puntos débiles en la administración estatal y el principal punto débil en materia de seguridad es no reconocer el problema. Si una persona tiene un problema y no lo reconoce, ese es su principal problema y eso lo vemos en materia de seguridad”, remarcó la senadora de Morena.