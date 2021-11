No aprobaré Mando Único a ojos cerrados: Arámbula

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El alcalde de Jesús María Antonio Arámbula López reiteró su negativa hacia el esquema de mando único que promueve el gobierno del estado en materia de seguridad y rechazó modificaciones en torno a sus asignaciones en su dependencia policiaca, donde recurrió a un perfil ciudadano.

“Es mi tercera vez como presidente. Las dos primeras probé el mando único y creo que es algo que se tiene que replantear, debe adecuarse los tiempos. No es lo mismo el mando único de hace siete años al mando único actual. Incluso tenemos otra ley penal”, afirmó en torno a la polémica que la administración estatal sostiene con algunas presidencias municipales.

– ¿No te vas a suscribir al convenio?

– No me han mandado el borrador, espero que me lo manden para revisarlo. Pero firmarlo a ojos cerrados, no.

En ese sentido, Arámbula López defendió el nombramiento de Georgina Tiscareño al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio conurbano, pese a que la funcionaria cuenta con un perfil más administrativo que en tareas de vigilancia.

“Es facultad del municipio nombrar. La policía se ha tratado de profesionalizar y de cumplir con todos los reglamentos, no buscamos politizar el área, sino un área más ciudadana y que sea empática con el sentir de la gente. Somos el único municipio que tiene a una mujer al frente”, recalcó el alcalde panista.

– Si te pidieran que ellos nombraran al mando policiaco, ¿lo harías?

– No, eso ya está decidido y no lo voy a cambiar. No por mí, sino por el ayuntamiento.

– ¿Aún con represalias?

– Sí, es algo que puede pasar, pero también creemos que es un riesgo.

Antonio Arámbula fue entrevistado en el Congreso del Estado a donde acudió para presentar su ley de ingresos y presupuesto de egresos municipales.

El pasado martes los dos mandos de la Policía Estatal que había en Jesús María dejaron las instalaciones y por ahora 139 elementos municipales son los encargados de la seguridad del pueblo chicahual.