No aplicarán operativo grúa contra morosos de placas o control vehicular en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Finanzas, Alfredo Cervantes, aseguró que no se contempla la implementación del operativo ‘grúa’ en contra de morosos de placas o de control vehicular.

Por instrucciones de la gobernadora Teresa Jiménez, se harán las invitaciones correspondientes a quien tenga adeudos o aún circule con placas antiguas para que se ponga al corriente.

-¿Cuántas unidades haya aún con placas vencidas?

-Mira, nosotros estimamos que hay alrededor de 80 mil, pero habrá que revisar también aquellos que ya no están en el estado o que están siniestrados en corralones.

Insistió en que la idea no es aplicar la fuerza mediante grúas, sino invitar a llegara a acuerdos y muestra de ello es que en los gobiernos de Tere Jiménez por la vía del diálogo siempre se ha obtenido una mayor recaudación. por medio de invitaciones de buena manera.