No amedrentan al INE amenazas de personajes como Salgado Macedonio: Ruelas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Desestima el delegado del Instituto Estatal Electoral (INE) en Aguascalientes Ignacio Ruelas Olvera las amenazas de personajes como Félix Salgado Macedonio que amagó con desaparecer al organismo.

Añadió que toman estos dichos de quien viene, así como tampoco consideran que esto sea un factor de desestabilización del próximo proceso electoral.

“No enrarece el proceso electoral porque hay que tomar las cosas de quien vienen y en el mérito del griterío de Salgado Macedonio me merece una opinión de ni tomarlo en cuenta”, desdeño.

Para concluir, Ruelas Olvera tachó a Salgado Macedonio de bravucón, sin esfínteres intelectuales y emocionales que dijo las cosas al amparo del coraje.

-¿Y ante las críticas que les ha enderezado el presidente López Obrador tampoco ven amenazada su autonomía?

-No, no nos sentimos amenazados porque la misma constitución avala nuestro comportamiento y nuestro quehacer, debemos entender que cada poder tiene su autonomía que debe de respetarse, no debe haber un pleito entre poderes, pero que los hagan las personas pues es que no están preparados para ser gobernantes, remató el árbitro del proceso electoral federal en el estado.