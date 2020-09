No al Festival de Calaveras por contagios masivos de Covid: Economistas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras considerar que se debe de priorizar la salud por encima de lo económico, el presidente del Colegio de Economistas Jael Pérez Sánchez, pidió al Gobierno del Estado de Aguascalientes, no realizar por ningún motivo el Festival de Calaveras.

En rueda de prensa virtual el especialista cuestionó los eventos de la Ruta del Vino y apenas este domingo una exhibición de autos avalada por la autoridad estatal que se le salieron de todo control, sin que se hayan cuidado las medidas sanitarias ni los aforos.

“Hay que reconocer que no existen las condiciones necesarias para llevar a cabo el evento de calaveras; por tanto, desde el Colegio de Economistas hacemos un llamado a los autoridades sanitarias y a la gente que toma las decisiones en el gobierno que consideren la cancelación”.

Más adelante Pérez Sánchez aseguró que no se tienen garantías para realizar un evento de tal magnitud que lo único que hará es exponer a los asistentes a contagios de coronavirus.

“Entendemos que la gente está cansada de la cuarentena, pero se los digo así; es más difícil y más costoso seguir perdiendo vidas humanas a la velocidad que las estamos perdiendo, donde una cosa es la ampliación de camas para cuidados intensivos, pero otra es la capacidad de médicos, entonces con más casos no habrá médicos suficientes para la atención”, concluyó.