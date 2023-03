Niurka organiza cena para Mona y Maya Nazor tras escándalo con Santa Fe Klan

Redacción

Niurka organizó una cena increíble con Mona y Maya Nazor, tras la polémica con Santa Fe Klan. La vedette cubana y las influencers compartieron en sus redes sociales imágenes y videos de la velada que estuvo acompañada de cortes de carne y copas de vino.

De esta forma, Mona y Maya Nazor sorprendieron a sus respectivos seguidores, quienes han seguido de cerca las polémicas en torno a Santa Fe Klan, pues, durante algunos meses circuló el rumor de una supuesta infidelidad de parte del rapero y Mona.

Sin embargo, Niurka hizo realidad el crossover que los fans de las influencers y la vedette no sabían que necesitaban: verlas reunidas en una glamorosa cena y fiesta, en la que las figuras pasaron una divertida velada.

Niurka, Maya Nazor y Mona se divierten en lujosa cena

La lujosa cena que organizó Niurka consistió en cortes de carne bañados en oro acompañados con copas de vino. A la reunión, llevada a cabo este fin de semana, también asistió la empresaria Erika Vega y otros influencers invitados.

Mona y Maya Nazor se reunieron en una lujosa cena con Niurka

Resulta que, la actriz cubana está de visita en Guadalajara, Jalisco, pues, forma parte de un proyecto musical que, recién se “esta cocinando”. Por lo que, también aprovechó para irse de fiesta con las influencers, quienes, mediante una transmisión en vivo desde su hotel contaron la anécdota.

Por su parte, Niurka también compartió varios videos en sus redes sociales, en los que, expresa que se la pasó muy bien acompañada de sus nuevas amigas, lo que también generó reacciones de sus seguidores ante la inesperada interacción con las influencers.

La cena la organizó la actriz cubana

Asimismo, en su momento, cuando estaba en efervescencia la polémica entre Mona, Maya Nazor y Santa Fe Klan, Mónica Rodríguez, nombre real de Mona, aclaró que ella no había tenido nada qué ver en la ruptura entre el rapero guanajuatense y la madre de su hijo. Sobre todo, porque Mona está con Geros.

Asimismo, Mona publicó en sus redes sociales un mensaje dedicado a Maya Nazor, de quien comentó que “le cayó muy bien”:

Las influencers dejaron atrás su supuesta rivalidad por Santa Fe Klan

“Mayita Nazor, gracias, ya quería conocerte, eres muy tierna, muy dulce, me la pase súper bien contigo, no puedo quejarme, me caíste súper bien”, escribió Mona. Mientras que, Maya le respondió la publicación con el mensaje: “Me caíste súper bien, eres hermosa por dentro y por fuera, ya quiero que nos volvamos a ver”.