Niurka desea que ya no nazcan más personas como Fidel Castro

Redacción

Ciudad de México.-Famosos se pronuncian sobre el conflicto en Cuba.

Niurka fue cuestionada sobre las protestas que se han desatado en Cuba. La vedette aseguró que ya era el momento de que sucediera porque la gente quiere su libertad.

Niurka fue contundente y aseguró que en estos momentos Cuba necesita de ayuda, pero no de líderes ya que no quieren que haya más “Fideles Castro”.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Niurka destacó que ahorita se debe centrar los esfuerzos en ayudar a Cuba, esto a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.

Niurka destacó que se ha encontrado al pendiente de la situación de lo que se está viviendo en Cuba, pero aseguró que no ha tenido ningún tipo de contacto con ninguna persona que se haya identificado como líder.

En ese sentido Niurka destacó que lo menos que necesitan es que haya líderes y que nazcan más personas como Fidel Castro.

“Creo que no estamos en tiempos de crear ningún tipo de líderes, no queremos líderes, queremos ayuda, queremos apoyo para que no nazcan más Fideles Castros y para que no nazcan más líderes que nos sigan chingando nuestra isla tan bella”NIURKA