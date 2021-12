Niurka confiesa que tuvo contacto con narco

Redacción

Ciudad de México.-Por voz propia Niurka admite que tuvo contacto con narcos.

Niurka, polémica vedette, fue criticada en redes sociales por insultar a la periodista Anabel Hernández tras publicar el libro 'Emma y las otras señoras del narco', en donde se involucra a varios famosos como Galilea Montijo, Ninel Conde, Sergio Mayer –entre otros– por su presente relación con el narcotráfico. Sin embargo, no conforme a su 'metida de pata', la cubana recién confesó que ella tuvo contacto con un narcotraficante y que no por ello tiene miedo de la DEA. ¿Cree que pueda aparecer en la próxima investigación de la periodista Anabel Hernández? Niurka asegura que tuvo contacto con narco; advierte a Anabel Hernández que tenga cuidado. |Especial

La vedette, madre de Romina Marcos y Emilio Osorio, defendió que aunque los famosos hayan tenido relación con los capos de la droga, eso no los hace delincuentes.

En defensa de Galilea Montijo, advirtió a la periodista Anabel Hernández para que se prepare, pues “tocó fibras que no debió de tocar” con el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’.

“Creo que va a haber dos o tres enojados que si te van a llegar a la yugular, así que si estas lista para eso adelante, porque tocaste fibras que no deberías de tocar”, aseveró la cubana.

“Convivir con este tipo de personas, como personas, no te vincula en un nexo. Aguas mamita con lo que escribiste”, agregó Niurka.

La vedette resalto que ella pudo haber intimado con alguien del narcotráfico, pero que eso no significa que ella esté ligada al narcotráfico.

“Yo me pude haber cogido a una persona que trabaje en lo que sea, pero yo no vendo lo que él vende. El hecho de que me lo haya cogido no significa que me la meta tampoco”, agregó Niurka.

Asimismo, confesó que ella sí conoció a una narcotraficante en un restaurante, pero que para ella era un fan más.

“He llegado a un restaurante me he sentado en mi mesa, la persona esta muy respetuosa se ha parado de su silla y ha venido a mi mesa a conocerme y yo lo he conocido muy respetuosamente, porque para mí es un fan que me quiere conocer”, indicó Niurka. Finalmente, aclaró que no por ello siente miedo ni se siente perseguida por la DEA.