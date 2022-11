Niurka confiesa que sigue enamorada de su ex

Redacción

Hace unos días Niurka anunció el fin de su relación con Juan Vidal, luego de un apasionado romance que incluso llegó a un compromiso. Sin embargo, por cosas que solamente la famosa sabe, arremetió en contra de su pareja y dejó claro que no lo quería más en su vida.

Pero recientemente, en un video en vivo a través de Instagram, la llamada mujer escándalo confesó aún tener sentimientos por Juan.

“Tuvo sus matices hermosos, sus momentos extraordinarios, reales, de los cuales no me voy arrepentir y de lo que estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea yo estoy enamorada aún de Juan, todavía me duele, a veces digo no quiero pensar, es algo con lo que te ilusionaste a largo plazo y se te fue”, comentó Niurka.

Si la gente entendiera lo importante que es entregarte, aunque tengas miedo, aunque no estes segura, porque no te va quedar nada pendiente, es primera vez que lloro, ni Juan me ha visto llorar, no se lo merece”, comentó Niurka, mientras se limpiaba las lágrimas y aseguraba: “No estoy dolida, ni ardida, estoy encabron****”.

Con información de TV Notas