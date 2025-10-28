Niurka aconseja a Cazzu sobre la manutención de Nodal a su hija

Redacción

Ciudad de México.-Cazzu vive momentos complicados que tienen relación con el proceso legal que mantiene con su expareja, Christian Nodal, especialmente por el tema relacionado con la manutención de su hija, Inti.

En medio de esta situación, la cantante recibió un mensaje público por parte de Niurka Marcos, quien no dudó en opinar sobre el conflicto entre los artistas.Play Video

La actriz y vedette cubana, conocida también como La Mujer Escándalo, compartió su punto de vista desde su experiencia personal como madre.

En sus declaraciones, hizo énfasis en que las mujeres pueden sacar adelante a sus hijos sin depender del padre, y aconsejó a Cazzu que siga adelante por su cuenta, sin esperar nada de Nodal.

Niurka aconseja a Cazzu

Durante un encuentro con la prensa, Niurka fue clara al expresar que, aunque apoya a las mujeres, no se considera feminista. Habló desde su propia historia como madre de tres hijos con distintos padres y cómo ha logrado salir adelante por sí sola.

“Yo apoyo a la mujer, pero no soy feminista. Yo no soy de las mujeres que no le está rogando a un macho atención para un hijo. Mis hijos no tiene precio y ningún ca…, aunque sea su papá… tienen mucha madre con ovarios para sacar a mis hijos adelante”, declaró con su característico estilo.

La actriz también fue muy directa al aconsejarle a Cazzu que no enfoque su energía en exigir manutención o en lograr que Nodal se involucre como padre, sino en centrarse en su rol de madre y en el bienestar de su hija.

“Si no quieren dar, que no den, ella tiene que ser mucho más madre que mujer para que críe a su hija sola y deje de estar llorando miseria y la intención del otro”, agregó.

Además, enfatizó que ningún hijo debe ser visto como una carga económica ni tener un valor monetario, ya que eso le da poder a un padre ausente para interferir en la crianza.

“Ponerle un precio a un hijo es darle el derecho a los we… a que opinen sobre las decisiones que tienes para criarlo y que vas a tomar como mujer”, concluyó.

¿Qué está pasando entre Cazzu y Christian Nodal?

La ruptura entre Cazzu y Nodal no solo fue sorpresiva para el público, sino que también abrió un debate sobre el papel que juega el cantante en la vida de su hija.

Aunque no se han revelado documentos oficiales sobre los acuerdos legales entre ambos, han surgido declaraciones públicas que alimentan la controversia.

En entrevistas recientes, la artista argentina dejó entrever que Nodal no estaría cumpliendo económicamente con la manutención de la niña.

Además, comentó que las visitas del cantante han sido escasas y que no ha facilitado los trámites necesarios para que ella pueda viajar con su hija fuera de Argentina, su país de residencia.

Frente a estas declaraciones, el equipo legal de Christian Nodal decidió emitir un comunicado para aclarar la postura del cantante. En dicho texto, negaron las acusaciones y aseguraron que él sí cumple con sus responsabilidades como padre.

“Es falso que los permisos hayan sido unilaterales: Christian Jesús González Nodal NUNCA se ha negado a otorgarlos incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida”, se lee en el documento.

A pesar del comunicado, hasta ahora no se ha hecho público ningún acuerdo legal ni monto económico que confirme cuánto aporta el cantante para la manutención de la menor.

Con información de Excélsior