Nissan y Honda inician conversaciones para integrar sus negocios

Nissan Motor Co., Ltd. y Honda Motor Co., Ltd. dieron un paso hacia una posible integración empresarial al firmar un memorando de entendimiento (MOU), con el objetivo de establecer una sociedad holding conjunta. Este movimiento estratégico busca fortalecer su posición en la industria automotriz global frente a los retos tecnológicos y ambientales.

El anuncio, realizado el 23 de diciembre, establece un marco para analizar la viabilidad de combinar los recursos de ambas compañías, incluidos conocimientos, tecnologías y talentos. Según Makoto Uchida, CEO de Nissan, la unión podría ofrecer un “valor incomparable” a sus clientes, mientras que Toshihiro Mibe, director ejecutivo de Honda, destacó que esta integración ayudaría a enfrentar los cambios que enfrenta la industria automotriz.

Desde marzo de 2024, ambas empresas han mantenido conversaciones para colaborar en áreas clave como la inteligencia y la electrificación de vehículos. En agosto, profundizaron su asociación estratégica mediante otro MOU, que incluyó una investigación conjunta sobre plataformas de vehículos definidos por software (SDV) de próxima generación.

Si se concreta la integración, las empresas esperan generar sinergias significativas mediante la estandarización de plataformas, optimización de sistemas de fabricación y la integración de funciones de investigación y desarrollo. También se proyecta que la sociedad conjunta alcance ingresos superiores a los 30 billones de yenes, con ganancias operativas superiores a 3 billones de yenes.

El cronograma contempla que la sociedad holding conjunta sea establecida en agosto de 2026, con una nueva cotización en la Bolsa de Valores de Tokio y la exclusión de las acciones individuales de Nissan y Honda. Ambas marcas seguirán coexistiendo y desarrollándose bajo esta nueva estructura.