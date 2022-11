Nissan desarrollará baterías en estado sólido

Redacción

Ciudad de México.-La vicepresidenta de Producto de Nissan para Europa, Clíodhna Lyons, confirma que las baterías de estado sólido que está desarrollando la compañía japonesa tendrán más densidad de energía, aumentarán la velocidad de carga y serán más baratas que las actuales.

La vicepresidenta de Producto y Planificación de Servicios de Nissan para Europa, Clíodhna Lyons, asegura que las baterías de estado sólido que está desarrollando la compañía japonesa, y que llegarán al mercado en 2028, van a suponer una revolución dentro de la industria del automóvil. “Estuve en junio visitando el laboratorio donde se están desarrollando las baterías sólidas y puedo decir que es una tecnología que va a cambiar las reglas del juego y que va a revolucionar la movilidad eléctrica“, dijo Lyons en un encuentro con periodistas entre los que estaba EXPANSIÓN durante la Exposición ‘Japan Desu’ en la Central de Diseño de Matadero Madrid.

Baterías sólidas: más pequeñas y baratas

Nissan asegura que sus baterías de estado sólido duplicarán la densidad de energía de las actuales con electrolito líquido, aumentarán la velocidad de carga y, sobre todo, reducirán el coste de producción. “La densidad de energía aumenta tanto que permite ampliar la autonomía del vehículo usando una batería más pequeña y más barata. Es una revolución dentro de la industria”, insistió Lyons. Nissan calcula que el coste de fabricación de las celdas se reducirá hasta los 75 o 65 dólares por kWh, lo que supone igualar o incluso reducir el precio de los coches eléctricos respecto a los de combustión interna.

Nissan Ariya, el segundo modelo eléctrico de la marca después del Leaf.

Fábrica de baterías en Europa

“Somos los únicos que estamos desarrollando baterías completamente sólidas y cuando empecemos la producción a gran escala vamos a ser los primeros“, añadió la directiva irlandesa, que confía en que algunas de esas baterías se fabriquen en Europa. “En el contexto mundial actual, en el que las rutas de suministro se están acortando, la localización es cada vez más necesaria. Y en el caso de las baterías también es evidente, aunque la localización es una estrategia que se ve después de entender los volúmenes de fabricación que se necesitan”, explicó la vicepresidenta de Producto de Nissan.

Combustibles sintéticos y pila de hidrógeno

Nissan está convencida de que el futuro del automóvil es eléctrico y descarta, al menos de momento, desarrollar cualquier otro tipo de tecnología de propulsión como los combustibles sintéticos o la pila de hidrógeno. “Nissan tiene tecnología de hidrógeno en fase de ingeniería avanzada desde hace muchos años, lo que significa que ya está preparada. Lo que pasa es que no hemos visto la necesidad, la razón o la motivación para desplegar esta tecnología porque estamos convencidos de que nuestra tecnología eléctrica es competitiva y aporta una experiencia única a los clientes”, asegura Clíodhna Lyons.

Además, la directiva de Nissan reconoce que no se dan las condiciones necesarias para desplegar una tecnología como la pila de hidrógeno, ya que haría falta una extensa red de hidrogeneras que no existe a día de hoy. “Hay que tener en cuenta la infraestructura. Una cosa es que nosotros tengamos tecnologías preparadas para industrializar, pero si la sociedad no tiene motivación y la infraestructura para esas tecnologías no está construida, el riesgo es demasiado alto. Evidentemente, trabajamos en ingeniería avanzada para tener las tecnologías preparadas para industrializar en el momento adecuado“.

La vicepresidenta de Producto de Nissan para Europa, Clíodhna Lyons.

Nissan e-Power

Según Lyons, los clientes empiezan ahora a estar preparados para la tecnología eléctrica, pero “todavía tienen miedo porque aún existen barreras como la autonomía y la infraestructura de carga”. A esos clientes que aún no se atreven con el coche eléctrico, Nissan les ofrece la tecnología híbrida e-Power. “Su objetivo es ayudar a los clientes en la transición hacia la movilidad 100% eléctrica. La tecnología e-Power brinda lo mejor de la conducción eléctrica, como el par instantáneo, la aceleración suave y lineal, o la ausencia de ruidos, pero no necesita enchufe porque el motor recarga la batería“, explica la irlandesa.

Nissan Qashqai eléctrico

Lyons considera el sistema e-Power como “la tecnología perfecta para el Nissan Qashqai”, el modelo más vendido de Nissan en los últimos 15 años. “Habrá un Qashqai eléctrico cuando nuestros clientes lo pidan. Es lo mismo que hemos hecho con el Ariya. Lo hemos tenido bajo desarrollo durante muchos años, pero no lo hemos lanzado hasta estar 100% seguros de que realmente iba a ser el icono que queremos que sea. Estábamos convencidos de que era un coche fantástico y el mercado nos lo está confirmando”, afirmó.

