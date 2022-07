Niños y niñas de Calvillo participaron en el Plan Vacacional 2022

Redacción

Calvillo, Ags.- El Ayuntamiento a través del DIF municipal realizó la clausura del Plan Vacacional 2022, Verano que Trasciende, en las instalaciones del Parque Infantil Raúl Martínez Velasco.

Durante estas dos semanas, 179 niñas y niños tuvieron actividades deportivas como natación, fútbol, atletismo, bádminton, voleibol, entre otros. Además, con el apoyo de los scouts, los pequeños rehabilitaron un área del parque, plantaron árboles y sembraron un huerto, también aprendieron y realizaron acciones sobre el cuidado del medio ambiente.

En este último día las y los niños tuvieron una jornada de juegos, retos y cantos, y su actividad final consistió en la elaboración de un mural con botellas de plástico recicladas; al finalizar, durante la clausura se les entregó un presente a los participantes.

En su mensaje, el presidente municipal de Calvillo, Daniel Romo Urrutia, agradeció a los padres de familia la confianza que brindaron a este Plan Vacacional, y comentó que deben estar satisfechos por la sana convivencia que tuvieron sus hijos y por todo lo aprendido durante estos días. A los pequeños los incentivó a seguir participando en este tipo de actividades que refuerzan su crecimiento.

El alcalde también agradeció y reconoció la participación que tuvieron el DIF municpal, los Scouts no.18 de Calvillo, las dependencias municipales y los voluntarios, todo un gran equipo involucrado no solo en las actividades de cada día, sino también en el cuidado de los menores.

En la clausura también estuvieron presentes, la Lic. Beatriz del Carmen Díaz Serna, Secretaria de Desarrollo Integral de la Familia de Calvillo, Ing. José Manuel Velasco Serna, Regidor, C. Andrea Monserrat Pineda Rosales, Regidora, C. Carlos Luevanos González, Regidor, Lic. Miguel Ángel Trinidad Esparza, Secretario Particular, Lic. José de Jesús Rodríguez Contreras, Secretario de Desarrollo Económico y Rural, Lic. Marisol González de Loera, Jefa del Departamento de Prevención del Delito, C.P. Juan Antonio Rodríguez Hernández, Director de Instituto del Deporte, TSU Azael López Tello, Director del Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo (OOSAC) y Luis Enrique Landeros Contreras, Coordinador de Scouts.