Niños pueden ser transmisores de contagios tras asistir a escuelas: ISSEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) Miguel ángel Piza Jiménez, admitió que los niños puedes ser vectores trasmisores del covid-19 tras regresar a las escuelas.

“Los menores pueden ser también portadores del virus en un momento dado, aunque con menor agresividad, pero desde luego que si pueden ser vectores”, remarcó.

Sin embargo, expuso que si el maestro está vacunado y las condiciones sanitarias y de protocolos en los planteles son buenas, no debe haber mayores problemas.

“A ver, los niños ahorita aunque no van a la escuela no quiere decir que estén encerrados en su casa, ellos andan en la calle y andan en todos lados jugando y en actividades, entonces lo que debemos de prevenir es que los adultos no sean contagiados por los niños”, abundo.

Para concluir, justificó que por fortuna el comportamiento del coronavirus es menos agresiva en los menores.