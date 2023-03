‘Ninis’ cumplen por compromiso para obtener el recurso de las becas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La presidenta de Mujeres Empresarias Mexicanas (Memac), Erika Muñoz Vidrio, reprochó la falta de compromiso de la mayoría de los jóvenes que obtienen becas del gobierno federal denominadas “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

La empresaria sostuvo que aunque el programa no es malo, existen quienes acuden a las empresas solo por cumplir y no se comprometen, ni mucho menos dan el extra.

“Hay quienes de plano no muestran compromiso, no se esfuerzan por capacitarse, por aprender pues ahora si que ya tienen seguro el recurso y no pasa nada”, espetó.

Reiteró que no todo es malo en este programa federal donde hay algunos “chavos” si les han funcionado, mismos que son contratados por las mismas empresas donde se les becó.

Remató y dijo que se deben de buscarse mecanismos para que los jóvenes becarios realmente sientan el compromiso de aportar como un equipo a las empresas a las que se les canaliza y no sólo cobrar el cheque que se les otorga.