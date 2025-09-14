“Niñerías” del PRI en Asientos, revira González Mota

Gilberto Valadez

Jesús María, Ags.- José Manuel González Mota, alcalde por el PRD en Asientos, lamentó quejas de parte de la dirigencia municipal del PRI para cuestionarle, afirmando que sus quejas tienen fines del líder tricolor para sucederlo en el puesto.

“Dicen que soy bandido, que soy ratero, eso no está bien. Para mí, en realidad son chamaqueadas, son niñerías. En realidad la política se construye con diálogo y con acuerdos”, manifestó en entrevista.

En días pasados, el comité estatal del PRI anunció que se deslindó de la alianza con el alcalde en Asientos, luego de apoyar a González Mota en las votaciones del año pasado. Mostrando su respaldo a la regidora Alma Araceli Rangel quien había denunciado presuntas faltas de condiciones para laborar. González Mota declaró que detrás de las declaraciones de la regidora se encuentra Jesús Morales, líder municipal del PRI en Asientos y cónyuge de la edil, quien aspira a ser alcalde de su comuna.

“El marido dijo que quiere ser candidato a alcalde y ahora se enojó. Empezó a decir que somos rateros y no sé cuánto. Pero no van a llegar así”, recalcó.

– ¿Sobre las declaraciones del PRI que se deslinda de esta alianza en Asientos?

– Nuestros respetos para la dirigencia, pero eso no lo deciden ellos. Se decide desde el comité nacional. El presidente estatal del PRI (Kendor Macías) nunca se acercó.

El alcalde de Asientos fue entrevistado en el municipio conurbano de Jesús María donde acudió al informe del diputado federal Humberto Ambriz, de militancia priista y en un acto donde, irónicamente, se encontró con Kendor Macías y otros representantes de la dirigencia estatal del PRI.