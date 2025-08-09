Ninel Conde revela que rechazó a Luis Miguel 

Redacción

Ciudad de México.-La tensión y las confesiones siguen subiendo de nivel en La Casa de los Famosos México 2025. Esta vez, fue Ninel Conde quien dejó boquiabiertos a sus compañeros, al revelar que, en el pasado, rechazó a Luis Miguel. El motivo, entre líneas fue su conflictiva relación con José Manuel Figueroa.

Todo ocurrió mientras Ninel Conde acomodaba su ropa en compañía de Mariana Botas, Priscila Valverde y Elaine Haro. En un momento de charla íntima, Elaine comentó que le gustaría vivir una historia de amor dentro de La Casa de los Famosos México 2025, lo que llevó a Ninel a dar un consejo contundente:Play Video

¿Quieres amar? Primero ámate. Cuando tú te amas, no vas a aceptar ‘red flags’ ni justificar gritos o maltratos pensando que fue tu culpa, expresó la actriz.

¿Cómo fue la relación de Ninel Conde con José Manuel Figueroa?

Sin mencionar directamente el nombre de José Manuel Figueroa, Ninel Conde dejó pistas claras, pues habló de una relación que duró cuatro años, llena de desconfianza, infidelidad y de violencia física.

A mí me dieron físicamente, me madrearon, me ahorcaban… y yo aguanté cuatro años ahí. ¡Cuatro años! Me pregunto cómo desperdicié mi vida así, dijo, visiblemente conmovida.

En ese tiempo, Ninel Conde estaba en el mejor momento de su carrera y, según sus propias palabras, tenía a muchos pretendientes, incluidos hombres poderosos y famosos. Entre ellos, Luis Miguel y el hijo del hombre más rico del mundo en aquel entonces. Sin embargo, ella los rechazó por estar enfocada en intentar rescatar su noviazgo con José Manuel Figueroa.

Yo… necia con el golpeador, encul*da, porque ni siquiera era amor, era codependencia. Le diría a la Ninel del pasado: ‘me dan ganas de ahorcarte yo también’, bromeó, aunque dejando ver el arrepentimiento.

Así fue el fugaz acercamiento de Ninel Conde con Luis Miguel

La historia entre Ninel Conde y “El Sol” comenzó en 2002, cuando la actriz grababa la telenovela Como en el cine y coincidió con el cantante en un restaurante de Acapulco. Al enterarse de su presencia, Luis Miguel la invitó a su zona privada para tomar un trago y luego la llevó, junto con una amiga, a su casa para mostrarle la discoteca que tenía instalada.

Tuvieron un segundo encuentro, pero la magia se rompió. Ninel Conde relató que, en esa ocasión, descubrió que Luis Miguel también estaba acompañado por Rebecca de Alba y que compartían un momento romántico. Esa situación la incomodó, y decidió no continuar con el contacto.

Aun así, Luis Miguel intentó reconquistarla, llegando incluso a ofrecerle enviarle un helicóptero para que lo visitara mientras ella estaba en pleno rodaje. Sin embargo, Ninel Conde lo rechazó.

Hoy, desde el encierro de La Casa de los Famosos México 2025, la actriz reconoce que esas oportunidades quedaron en el pasado y que su prioridad actual es el amor propio.

Con información de Excélsior