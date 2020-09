Ninel Conde despeja dudas sobre embarazo

Redacción

Ciudad de México.-La siempre polémica Ninel Conde despeja dudas sobre un posible embarazo.

Ninel Conde desató rumores de un posible embarazo debido a que hace unos días compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece junto a su actual pareja, Larry Ramos, en un hospital de la Ciudad de México y escribió: “Algo hermoso está por venir. Pronto les contaré”. La imagen desató una ola de especulaciones, pero ahora la actriz y cantante rompió el silencio y con un mensaje claro respondió a los cuestionamientos.

Durante una visita al juzgado para verificar el estatus del proceso legal que lleva en contra de su ex pareja, Giovanni Medina, Ninel Conde fue interceptada por reporteros de varios medios de comunicación, quienes pidieron que confirmara o desmintiera los rumores de su supuesto embarazo.

En medio de empujones y gritos, Ninel Conde lanzó unas palabras con las que dejó en claro que su visita al hospital no tuvo nada que ver con un embarazo y aprovechó para bromear con la situación.

“Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios que me permite tener la oportunidad de tener paz en mi corazón, amada y bendecida (…) son visitas rutinarias, uno tiene que cuidarse, pero bueno, todo bien, mi prioridad es recuperar a mi hijo y lo demás es lo de menos, ¿qué me ven inflamada? Es el estrés que me falta mi hijo, por eso estoy inflamada”, expresó.

Al ser cuestionada sobre la situación legal de su pareja, Ninel Conde desvió el tema y aseguró que no dirá nada, pues hace unos días se difundió la información de que Larry Ramos enfrenta una demanda de Alejandra Guzmán, quien lo acusa de haberse quedado con el dinero de un proyecto para el cual representantes invirtieron dinero y nunca vieron las ganancias.

La difusión de dicha información desató una serie de declaraciones entre Ninel Conde y Frida Sofía, quien habló en público sobre Larry Ramos: “Ni te conozco, ni me interesa tu vida, a mí simplemente me preguntaron si conocía a Larry y respondí”, dijo la hija de Frida Sofía tras ser atacada por El Bombón Asesino. © Proporcionado por Fama

De acuerdo con Ventaneando, no es el único problema legal que enfrenta el hombre, pues en Estados Unidos fueron interpuestas otras dos demandas por situaciones similares.​

Con información de Fama